ترودو بعد المشادة بين ترامب وزيلينسكي: معركة أوكرانيا "تهمنا جميعا"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ معركة أوكرانيا ضد روسيا هي دفاع عن الديموقراطية "وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا جميعا"، وذلك بعد المشادة الكلامية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب ترودو على منصة إكس "روسيا حاربت أوكرانيا في شكل غير قانوني وغير مبرر. على مدى ثلاث سنوات، قاتل الأوكرانيون بشجاعة ومرونة.

إن معركتهم من أجل الديموقراطية والحرية والسيادة هي معركة مهمة بالنسبة إلينا جميعا".وأضاف ترودو بعد المواجهة غير العادية بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضوي "كندا ستستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحافيين في فانكوفر "نحن نؤمن بدعم أوكرانيا. نعتقد أن الأوكرانيين يقاتلون من أجل حرياتهم، لكنهم يقاتلون أيضا من أجل حرياتنا".

