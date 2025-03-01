زيلينسكي يقول إنه لا يدين لترامب باعتذار بعد مشادتهما الكلامية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يدين لنظيره الأميركي دونالد ترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما في البيت الأبيض أمام الكاميرا.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت مساء الجمعة "أنا أحترم الرئيس (ترامب) وأحترم الشعب الأميركي".

وعندما سأل مذيع البرنامج زيلينسكي إن كان على استعداد للاعتذار من ترامب، أجاب الرئيس الأوكراني "أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا".

وشدد زيلينسكي الذي تعرضت بلاده للحرب الروسية قبل ثلاث سنوات، على أنه "لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا".