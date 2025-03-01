لقاء ترامب وزيلينسكي.. تراشق وتلاسن واتفاق «لم يوقّع»

تحوّل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، أمس، إلى مشهد غير مسبوق، حيث شهد مشادة كلامية حادة، واتهامات متبادلة، تخللها توبيخ وتراشق وتلاسن.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض مبكراً، بطلب من ترامب، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وألغي المؤتمر الصحافي المقرر بين الرئيسين، فيما أكد مسؤول بالبيت الأبيض أنهما لم يوقعا «اتفاق المعادن». واتهم ترامب نظيره، خلال اللقاء، بأنه «يخاطر بنشوب حرب عالمية».

وأنه «ليس في وضعية تؤهله للإملاء على أمريكا»، كما علّق على لباس زيلينسكي قائلاً: «لماذا ترتدي الزي العسكري.. لماذا لا ترتدي ملابس تليق بالبيت الأبيض؟».

فيما رد زيلينسكي على ترامب بالقول: «استقبلتني في البيت الأبيض لإهانتي!».