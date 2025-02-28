ترامب: واشنطن ولندن ستتوصلان إلى "اتفاق تجاري جيد جداً"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتوصلان إلى "اتفاق تجاري جيد جدا" قد يتيح للندن تجنب رسوم جمركية جديدة.

ومنذ تنصيبه، أعلن ترامب مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة، منددا بـ"ظلم" في العلاقات التجارية بين القوة الرائدة في العالم وبقية الدول.

وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر في البيت الأبيض، سُئل ترامب إذا كان ستارمر نجح في إقناعه بتجنيب الصادرات البريطانية رسوما جمركية، فأجاب "لقد حاول (...) لقد عمل بجد"، مما أثار ضحك رئيس الوزراء.

وتابع ترامب "أعتقد أن هناك فرصا جيدة جدا لإبرام اتفاقية تجارية حقيقية بين بلدين صديقين عظيمين، لن تكون الرسوم الجمركية ضرورية فيها".

وكان ترامب قال قبل دقائق قليلة "سنتوصل إلى اتفاق تجاري جيد جدا لبلدينا"، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث "بسرعة إلى حد ما".

من جهته قال ستارمر إن "علاقتنا التجارية ليست قوية فحسب، بل هي أيضا عادلة ومتوازنة ومتبادلة".

تحاول حكومة حزب العمال التي تتولى مهامها منذ يوليو الماضي، إقامة علاقات جيدة مع ترامب، رغم وجود العديد من الاختلافات في الرأي.