بدعم من الرئيس الأمريكي..مليون موظف فيدرالي تحدوا ماسك سيتم "فصلهم"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك مليون شخص أصبحوا في خطر بعد أن رفضوا الرد على رسالة إلكترونية من صديقه إيلون ماسك يطالبهم فيها بتوضيح ما "أنجزوه" في العمل.

تعقب ثم فصل من الخدمة

وقال الرئيس إن فريقه يعمل على تعقب أولئك الذين لم يرسلوا رداً بحلول الموعد النهائي.

وقال ترامب في حديثه مع الصحفيين الذين تجمعوا لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ترامب يوم الأربعاء، إن إدارة كفاءة الحكومة التي يرأسها ماسك تسعى إلى معرفة سبب عدم رد هؤلاء الموظفين الفيدراليين على بريده الإلكتروني.

تشكيك ترامب

وتكهن ترامب قائلا: "ربما يرحلون، أو ربما ليسوا موجودين، أو ربما لديهم وظائف أخرى، أو ربما انتقلوا ولم يعودوا إلى المكان المفترض أن يكونوا فيه. ربما حدث الكثير من الأشياء".

"نحن نحاول الآن معرفة من هم الأشخاص الذين لم يستجيبوا."

ولكن بشكل عام، حذر ترامب هؤلاء العمال من أنهم "على حافة الهاوية" - وهي عبارة رياضية يستخدمها الرئيس كتعبير ملطف عن كون وظائفهم على المحك.

2.3 مليون موظف فيدرالي

وصلت رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بـ 2.3 مليون موظف فيدرالي ليلة السبت مع إعطاء مهلة نهائية حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الاثنين لإرسال خمس نقاط موجزة حول ما فعلوه في العمل في الأسبوع السابق.

ونشر ماسك منشورًا على موقع X يوم السبت مشيرًا إلى أنه سيتم اعتبار عدم رد أي شخص بمثابة استقالته.

وأدت التوجيهات إلى الكثير من الارتباك بين القوى العاملة الحكومية، خاصة بعد أن أصدر بعض رؤساء الإدارات توجيهات لموظفيهم بعدم الرد على رسالة ماسك الإلكترونية القادمة من حساب البريد الإلكتروني للموارد البشرية التابع لمكتب إدارة الموظفين (OPM).

تهديدات رئاسية

أصر ترامب يوم الأربعاء على أن وزارة الدفاع أصبحت أكثر "جراحية" عندما تنظر إلى عدد الموظفين الحكوميين الذين سيتم فصلهم والوظائف التي سيتم تخفيضها في النهاية.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يريد من الوكالات المختلفة ورؤساء الأقسام أن يبدأوا في تولي وظيفة DOGE واتخاذ هذه القرارات القاسية بأنفسهم

وقال إن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين قال بالفعل إنه من المحتمل أن يتمكن من خفض 65 في المائة من القوى العاملة في إدارته.

ردود حساسة

وقال الرئيس أيضًا إن وزير الخارجية ماركو روبيو وغيره من المسؤولين الذين تتعامل وزاراتهم مع معلومات حساسة يتعاملون مع الردود على بريد ماسك الإلكتروني بشكل مختلف عما هو متوقع من الوكالات الأخرى.

"الآن ستكون هناك بعض الوكالات - مثل ماركو الذي لديه أشخاص داخل الدولة يقومون الآن بعمل سري للغاية"، اعترف ترامب. "ونحن نفهم ذلك، لقد تحدثنا، كما تعلمون، نحن نكون أكثر دقة قليلاً".

وأضاف الرئيس "وماركو يقوم بالكثير من الأمور بنفسه، وبعض السكرتيرات [الآخرين] يقومون بذلك أيضًا".

وقال ماسك، الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء مع ترامب، للصحفيين إنه لا يوجد عدد محدد من الوظائف التي يتطلع إلى خفضها.

وقال رئيس تيسلا وسبيس إكس "نتمنى أن نحتفظ بكل من يقوم بوظيفة أساسية ويؤديها بشكل جيد. ولكن إذا لم تكن الوظيفة أساسية أو لم يكن الشخص يؤدي وظيفته بشكل جيد، فمن الواضح أنه لا ينبغي أن يكون على قائمة رواتب القطاع العام".