إدارة ترامب تجمّد مساعدات "يو إس إيد" وتلغي آلاف البرامج

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من 90% من التمويل المخصّص للمساعدات الخارجية التي تقدّمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحسب ما أظهرت وثائق قضائية الأربعاء.

وفي 20 يناير، في اليوم الأول لعودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا قضى بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما.

وقال الرئيس الجمهوري يومها إنّ فترة التجميد هذه لا بدّ منها لإجراء مراجعة كاملة لتقييم مدى امتثال الوكالة للسياسة التي ينوي اتّباعها، وبخاصة مكافحة البرامج التي تروّج للإجهاض وتنظيم الأسرة وتلك التي تدعو إلى التنوع والاندماج.

لكنّ قاضيا فدراليا قرّر، بناء على طلب منظمتين تجمعان شركات ومنظمات غير حكومية ومستفيدين آخرين من أموال المساعدات الأمريكية، تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب وجمّد بموجبه عمليا نفقات أقرّها الكونغرس.

وفي إطار هذا الإجراء، قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو الذي يشرف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبناء على مراجعة أجرتها وزارته لبرامج "يو إس إيد"، إلغاء ما يقرب من 5800 برنامج مساعدات على مستوى العالم والإبقاء على حوالي 500 برنامج آخر فقط، وفقا لوثائق المحكمة.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر روبيو إلغاء نحو 4100 منحة تمويلية لوزارة الخارجية والإبقاء على حوالي 2700 منحى أخرى، بحسب ما أعلنت إدارة ترامب.

وأثار قرار ترامب تجميد المساعدات الخارجية صدمة داخل يو إس إيد، الوكالة المستقلة التي أنشئت بموجب قانون أصدره الكونغرس الأمريكي عام 1961 وتدير ميزانية سنوية تبلغ 42.8 مليار دولار.

وتمثّل ميزانية الوكالة 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم.