إدارة ترامب تعلن إلغاء أكثر من 90%من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستلغي أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم، وفقا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتتضمن المذكرة تفاصيل نتائج مراجعة مدتها 90 يوما أمر بها ترامب لجميع الأموال التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية لأعمال التنمية والمساعدات في الخارج.

وتترك هذه الخطوة عددا قليلا من مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الباقية لمحاولة إنقاذها في معارك قضائية مستمرة.