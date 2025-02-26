زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ زلزالا بقوة 6.1 درجات وقع صباح الأربعاء قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد في الحال تقارير عن تسبّبه بإصابات أو أضرار.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 6,55 (22,55 ت غ الثلاثاء) على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

من جهتها، قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية إنّ قوة الزلزال بلغت 6 درجات، مشيرة إلى أنّ لا خطر لحدوث تسونامي من جرائه.

وأفاد عدد من سكّان مقاطعة سولاويزي الشمالية أنّهم أصيبوا بالذعر عندما وقع الزلزال.

وقالت لوكالة فرانس برس غيتا والوني (25 عاما) التي كانت تقضي ليلتها في فندق بمنطقة ميناهاسا الشمالية "كنت قد استيقظت لتوّي عندما أدركت أنّ الأمر يتعلّق بزلزال. كان قويا وتسبّب باهتزاز الأغراض من جانب لآخر".

وأضافت "راحت أغراض داخل غرفتي تهتزّ. قرّرتُ الخروج. كنت خائفة للغاية من حدوث هزة ارتدادية عندما كنت داخل المصعد. لقد فرّ سائر النزلاء الآخرين" من المبنى.

وإندونيسيا أرخبيل شاسع يشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب وقوعه فوق "حزام النار في المحيط الهادئ".

وفي كانون الثاني/يناير 2021، أوقع زلزال بقوة 6.2 درجات أكثر من مئة قتيل في إندونيسيا.