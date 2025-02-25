البنك الدولي: كلفة إعادة إعمار أوكرانيا 500 مليار يورو

قدَّر البنك الدولي الثلاثاء احتياجات الإعمار في أوكرانيا بحوالى 524 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من الحرب.

وقالت مفوضة توسيع الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، وفقا لبيان مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، إن "هذا التقييم يسلط الضوء على الضرر الهائل الذي ألحقته روسيا بأوكرانيا".

وأضاف البيان أن هذا الرقم المقدر على مدى عشر سنوات، يعادل "2,8 مرة الناتج المحلي الإجمالي" لأوكرانيا في عام 2024.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله "في العام الماضي، ازدادت احتياجات الإعمار في أوكرانيا بشكل مطرد بسبب الهجمات الروسية المتواصلة".

وتتركز في المناطق القريبة من خط المواجهة حوالى ثلاثة أرباع الأضرار، وفق المصدر نفسه الذي يشير إلى دونيتسك وخاركوف ولوغانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب وكذلك كييف التي تستهدف بشكل يومي تقريبا.

وأضاف البيان أن 13% من إجمالي المساكن تضررت أو دمرت، مما أثر على أكثر من 2,5 مليون أسرة.