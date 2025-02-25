تعيين ممثل خاص جديد للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى

عيَّن المجلس الأوروبي، إدواردز ستيبريس ممثلاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى، والذي سيتولى مهامه في الأول من مارس 2025 بولاية أولية مدتها عامان، خلفاً للسيدة تيرهي هاكالا.

وستكون مهمة الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي، هي تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى على أساس القيم المشتركة، والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتعاون بين بلدان المنطقة، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .

وبالتعاون الوثيق مع الممثلة العليا، سيعمل أيضا على تعزيز فعالية الاتحاد الأوروبي ورؤيته، بما في ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة والمنظمات الدولية ، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي يعملون على تعزيز سياساته ومصالحه في مناطق ودول معينة، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام أو الاهتمام الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وتم تعيين أول ممثلين خاصين للاتحاد الأوروبي في عام 1996، وفي الوقت الحالي، يدعم أحد عشر ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي عمل الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.