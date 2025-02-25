بلجيكا تنضم إلى التحالف الأوروبي للطاقة النووية

قال وزير الطاقة البلجيكي، ماتيو بيهي، إن بلاده أصبحت عضوا كامل العضوية في "التحالف النووي" الأوروبي.

وكان بلجيكا حتى شهر فبراير الجاري تتمتع بوضع مراقب فقط في التحالف، الذي يروج لمبادرات الطاقة النووية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتم تأسيس تحالف مؤيد للطاقة النووية من بين الدول الأوروبية في فبراير 2023، بمبادرة من فرنسا؛ حيث سعت الدول الـ11 المشاركة فيه وهي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفرنسا وفنلندا والمجر وهولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد، إلى تعزيز تعاونها في مجال الطاقة.

ولم تشارك بلجيكا في التحالف في البداية، لكنها وقعت إعلانا عام 2023، بصفة مراقب بدلا من عضوية كاملة.

وقال الوزير البلجيكي، إن بلجيكا تختار لعب دور رائد في الطاقة النووية الأوروبية لتكون قوة دافعة لتطويرها، وأنها تريد العمل داخل التحالف من أجل إطار أوروبي مناسب لتطوير الطاقة النووية وتطوير بنية تحتية نووية جديدة والعمل على الحصول على التمويل بما في ذلك التمويل الخاص.

وباتت الطاقة النووية إحدى ركائز سياسة الطاقة للحكومة الفيدرالية الجديدة في بلجيكا، وهي تخطط لإطالة عمر المفاعلات النووية الحالية في البلاد وتسهيل بناء مفاعلات جديدة.