ماكرون: تقدم جوهري في المحادثات مع ترامب حول الحرب في أوكرانيا

يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك "تقدماً جوهرياً" بعد مشاوراته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون، يوم الاثنين، عقب اجتماعه في البيت الأبيض، إن هناك محادثات ملموسة حول خطة عمل لتحقيق سلام دائم تشارك فيه أوكرانيا.

وأضاف أنه تم أيضا مناقشة ضمانات أمنية من كل من الأوروبيين والولايات المتحدة.

كما رحّب ماكرون برغبة ترامب في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت قريب.

وقال ماكرون: "أعتقد أن اليوم كان نقطة تحول في مناقشاتنا."

ووجه حديثه لترامب قائلا: "نحن نتشارك الرغبة في تحقيق السلام،" لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا."

وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة تحقيق "سلام دائم"، مشيرا إلى أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات أمنية لن يكون مستداما.

وأوضح أن فرنسا ناقشت بالفعل مع بريطانيا مسألة إرسال قوات حفظ سلام في إطار الضمانات الأمنية.

وأضاف ماكرون: "نحن ندرك أيضا أن على الأوروبيين أن يفعلوا المزيد من أجل الأمن في أوروبا، ومن أجل الدفاع الأوروبي، ومن أجل توزيع أكثر إنصافا لعبء الأمن."