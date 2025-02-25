منع من معلومات فيدرالية حساسة..القضاء الأمريكي يوجه ضربة جديدة لإيلون ماسك

في قرار يمثل ضربة جديدة لإيلون ماسك وافق قاض يوم الاثنين على منع وكالتين فيدراليتين مؤقتًا من الكشف عن سجلات تحتوي على معلومات شخصية حساسة لممثلي وزارة كفاءة الحكومة التابعة لمستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك .بحسب "أسوشيتد برس"

انتهاك قانون الخصوصية

حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند، بأن وزارة التعليم ومكتب إدارة الموظفين ربما انتهكا قانون الخصوصية من خلال الكشف عن معلومات شخصية لأشخاص إلى وزارة التعليم دون موافقتهم.

أصدر بوردمان أمرًا تقييديًا مؤقتًا بناءً على طلب محامي النقابات والمجموعات التي تمثل الموظفين الفيدراليين الحاليين والسابقين.

وقالت القاضية، التي استمعت إلى الحجج بشأن الطلب الأسبوع الماضي، إن أمرها لا يمنع الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري، من "تنفيذ سياسات الإدارة".

"إنه يمنع الكشف عن المعلومات الشخصية الحساسة للمدّعين إلى الشركات التابعة لـ DOGE، والتي، وفقًا للسجل الحالي، لا تحتاج إلى معرفة المعلومات لأداء واجباتها"، كما كتبت.

أرقام الحسابات المصرفية

وتشمل المعلومات الشخصية التي تمكن ممثلو DOGE من الوصول إليها أرقام الحسابات المصرفية وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والعناوين.

وقال القاضي إن DOGE يمكن أن تستخدم المعلومات "لإنشاء صورة شاملة للشؤون العائلية أو المهنية أو المالية للمدعين".

وكتب بوردمان، الذي رشحه سلف ترامب، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، "إن هذا الكشف المستمر غير المصرح به عن المعلومات الشخصية الحساسة للمدّعين إلى الشركات التابعة لشركة DOGE هو ضرر لا يمكن إصلاحه ولا يمكن تعويضه ماليًا".

الاتحاد الأمريكي للمعلمين

ومن بين المدعين في الدعوى القضائية الاتحاد الأمريكي للمعلمين، والرابطة الوطنية النشطة، وجمعية الموظفين الفيدراليين المتقاعدين، والرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء

قالت رئيسة اتحاد المعلمين الأميركيين راندي وينجارتن إن حكم بوردمان "قرار مهم يضع جدار حماية بين الجهات الفاعلة التي نعتقد أنها تفتقر إلى الشرعية والسلطة للوصول إلى البيانات الشخصية للأميركيين والذين يستخدمونها بشكل غير لائق".

خصوصية الناس

وقال وينجارتن في بيان "لقد رفعنا هذه القضية للدفاع عن خصوصية الناس، لأنه عندما يقدم الناس معلوماتهم المالية وغيرها من المعلومات الشخصية للحكومة الفيدرالية - أي لتأمين المساعدات المالية لأطفالهم للالتحاق بالجامعة، أو للحصول على قرض طلابي - فإنهم يتوقعون أن تكون هذه البيانات محمية وتستخدم للأسباب المقصودة منها، وليس تخصيصها لوسائل أخرى".

إصلاح الحكومة الفيدرالية

كان ماسك يقود جهود ترامب لإصلاح الحكومة الفيدرالية وتقليص حجمها . وخلال عطلة نهاية الأسبوع، طالب الموظفين الفيدراليين بشرح إنجازاتهم أو المخاطرة بالفصل، مما دفع محامي العمال إلى القول في دعوى قضائية في كاليفورنيا يوم الاثنين إنه انتهك القانون.

دافع ترامب عن تصرفات ماسك ووصفها بأنها ضرورية للقضاء على الاحتيال والإهدار والإساءة في الحكومة الفيدرالية.