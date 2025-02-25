ترامب: الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستبدأ الشهر المقبل، منهيا تعليقا استمر لمدة شهر على الرسوم المخطط فرضها على الواردات، والتي قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وتزيد من حدة التضخم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد للرسوم، ويبدو أن الأمور تمضي بسرعة كبيرة."

وبينما كان ترامب يجيب على سؤال محدد بشأن الرسوم التي ستُفرض على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، شدد أيضا على أن الرسوم "المتبادلة" التي يعتزم فرضها، ستبدأ في موعدها المحدد.

وأضاف ترامب: "الرسوم تمضي قدما في وقتها المحدد، وفق الجدول الزمني."

ويؤكد ترامب أن الدول الأخرى تفرض رسوما جمركية غير عادلة تضر بالتصنيع المحلي والوظائف في الولايات المتحدة، وأثارت تهديداته المتكررة بفرض الرسوم مخاوف بين الشركات والمستهلكين من تباطؤ اقتصادي وزيادة في معدلات التضخم. لكنه يصر على أن هذه الرسوم ستدر إيرادات تساهم في تقليص العجز في الميزانية الاتحادية وخلق وظائف جديدة.

وقال ترامب: "بلدنا سيكون في وضع مالي قوي وغني مرة أخرى."

ويرى معظم الاقتصاديين أن تكاليف هذه الرسوم ستتحملها بشكل أساسي الشركات المصنعة مثل شركات السيارات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية والمواد الخام مثل الصلب والألومنيوم، والتي فرض ترامب عليها بالفعل تعريفات بنسبة 25%.