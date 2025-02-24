روسيا: وقف إطلاق النار‭ ‬في أوكرانيا دون تسوية طويلة الأجل غير مقبول

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة الإعلام الروسية إن موسكو تسعى إلى التوصل لاتفاق سلام طويل الأجل بشأن أوكرانيا يعالج ما تعتبره الأسباب الجذرية للصراع وليس وقفا سريعا لإطلاق النار بدعم من الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى اسئتناف الصراع بعد فترة وجيزة. ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله في مقابلة إن موسكو تسعى إلى التوصل لاتفاق يصمد أمام التحديات المستقبلية.

ونُشرت المقابلة اليوم الاثنين بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية، وقال ريابكوف "نستطيع أن ندرك بثقة كافية رغبة الجانب الأمريكي في التحرك نحو وقف سريع لإطلاق النار". وأضاف "لكن... وقف إطلاق النار بدون تسوية طويلة الأجل هو الطريق إلى استئناف سريع للقتال واستئناف الصراع بعواقب أكثر خطورة بما في ذلك عواقب على العلاقات الروسية الأمريكية. نحن لا نريد هذا".

وأوضح قائلا "نحتاج إلى إيجاد حل طويل الأجل، والذي بدوره لا بد أن يتضمن أساسا للتغلب على الأسباب الجذرية لما حدث في أوكرانيا وما حولها".

وذكر ريابكوف أن المحادثات الروسية الأمريكية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي لم توفر الكثير من الوضوح بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.