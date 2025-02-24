إشادة ودعم من ترامب.. ردود أفعال ساخرة من الهيئات الفيدرالية على إيميل ماسك «العدواني»

فيما حظي بدعم وإشادة كبيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الإيميل العدائي الذي أرسله مدير «وزارة الكفاءة» الملياردير إيلون ماسك إلى الإدارات الاتحادية عاصفة من الردود الساخرة والغاضبة بعد أن طالب الهيئات الفيدرالية بالرد على ما «أنجزوه» الأسبوع الماضي، بعد أن ألمح في تدوينه له على منصة اكس بأن عدم الرد سيكون بمثابة استقالة.

سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم شخصية سبونج بوب للسخرية من موظفي الحكومة الفيدرالية الذين غضبوا من رسالة إلكترونية من وزارة كفاءة الحكومة تسألهم عما «أنجزوه» على مدار الأسبوع.

لجأ ترامب إلى منصته Truth Social يوم الأحد لمشاركة لقطة شاشة محررة من الرسوم المتحركة لـ Nickelodeon، والتي تظهر الإسفنجة الصفراء التي تحمل الاسم نفسه وهو يفكر في مفكرة وقلم رصاص في يده.

وأظهرت الصورة الثانية قائمة بعنوان «أنجزت الأسبوع الماضي» وتضمنت عناصر مثل «بكيت على ترامب»، و«بكيت على إيلون»، و«وصلت إلى المكتب للمرة الأولى».

دفاع ماسك

وجاءت مشاركة ترامب في الوقت الذي دافع فيه إيلون ماسك عن رسالته الإلكترونية التي أرسلها في وقت متأخر من مساء السبت إلى جميع الموظفين الفيدراليين، وطلب منهم إدراج خمسة أشياء قاموا بها هذا الأسبوع.

تم إرسالها من قبل قسم الموارد البشرية التابع لمكتب إدارة الموظفين، وأعطت العاملين الفيدراليين موعداً نهائياً حتى يوم الاثنين الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لإرسال تفسيراتهم لعملهم.

وقال ماسك في منشور على موقع X إنه في حالة فشل العمال أو رفضهم الرد، فسيتم «اعتبار ذلك بمثابة استقالة».

بيئة عمل معادية

ومنذ ذلك الحين، زعم بعض الموظفين الفيدراليين أن رسائل البريد الإلكتروني تمثل «مضايقة»، ويقولون إن شرط تبرير مهامهم الأسبوعية يرقى إلى مستوى «بيئة عمل معادية».

«هذه هي الخطوة النهائية من جانب ماسك - باستثناء أنه ليس حتى الرئيس، إنه مجرد أحمق»، هكذا كتبت السناتور تينا سميث (ديمقراطية من ولاية مينيسوتا) رداً على التوجيه الصادر من «الصديق الأول» لترامب.

وقال موظف فيدرالي آخر لموقع بيزنس إنسايدر: «يبدو الأمر وكأنه تحرش، خصوصاً إرسالها يوم السبت والتفاخر بها مقدماً في يوم X حتى يتمكن الجميع من التحقق من بريدهم الإلكتروني [في ذلك] بعد الظهر تحسباً لوصولها».

وقال ثالث يعمل في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنهم «لا يستطيعون إلا أن يتخيلوا عدد الأشخاص الذين سيتم طردهم بناءً على ردود الفعل/عدم الاستجابة لهذا الأمر».

وقد اعترضت نقابات عدة تمثل العمال الفيدراليين على رسالة البريد الإلكتروني، ووصفها اتحاد موظفي الخزانة الوطنية بأنها «محاولة أخرى من جانب الإدارة لتخويف الموظفين المدنيين المجتهدين الذين يعملون لصالح الشعب الأمريكي كل يوم».

الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة

وفي رسالة صدرت يوم الأحد، زعم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة أيضاً أن البريد الإلكتروني «فشل في تحديد أي سلطة قانونية تسمح لمكتب إدارة الموظفين بالمطالبة بالمعلومات المطلوبة».

«يتبع الموظفون الفيدراليون وكالاتهم الخاصة من خلال سلاسل القيادة المعمول بها؛ وهم لا يتبعون مكتب إدارة الموظفين»، كما جاء في الرسالة.

«لم يكن البريد الإلكتروني أكثر من محاولة غير مسؤولة لخلق حالة من الارتباك والتنمر على الموظفين الفيدراليين المجتهدين الذين يخدمون بلدنا».

وأضافت إن «مكتب إدارة الموظفين، من خلال إصدار هذا التوجيه، يعمل بشكل نشط على سحب الموظفين الفيدراليين بعيداً عن واجباتهم الحيوية دون مراعاة العواقب».

«على سبيل المثال لا الحصر: يجب أن ينصب اهتمام جراح شؤون المحاربين القدامى على غرفة العمليات، ويجب أن ينصب اهتمام مراقب الحركة الجوية على الحفاظ على سلامة السماء، وليس على التعامل مع هذا التشتيت غير الواضح وغير القانوني».

رد قاسٍ من مكتب التحقيقات الفيدرالي

وقالت النقابة إن «الطلب والارتباك الناتج عنه ليس غير مناسب فحسب، بل إنه يعطل الوظائف الحكومية الأساسية».

وحث مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المعين حديثاً كاش باتيل العملاء على «إيقاف أي ردود» حتى يتمكن المكتب من التوصل إلى استجابة منسقة.

وكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز: «ربما تلقى جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة بريد إلكتروني من مكتب إدارة الموظفين يطلب فيها معلومات».

وقال «إن مكتب التحقيقات الفيدرالي، من خلال مكتب المدير، مسؤول عن جميع عمليات المراجعة لدينا وسوف يجري المراجعات وفقاً لإجراءات مكتب التحقيقات الفيدرالي».

«عندما تكون هناك حاجة إلى معلومات، سنقوم بتنسيق الردود. في الوقت الحالي، يرجى إيقاف أي ردود مؤقتاً».

وعلى نحو مماثل، طلب المشرفون في وزارة العدل من الموظفين ترك بريد ماسك الإلكتروني دون إجابة أثناء انتظارهم مزيداً من الوضوح بشأن الوضع، حسبما ذكرت مجلة نيوزويك.

الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

وفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ــ التي تضم هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ــ حذر بعض المديرين في البداية من الرد على البريد الإلكتروني، معتقدين على ما يبدو أنه محاولة تصيد.

وقال أحد موظفي الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لموقع WIRED إنه تم تحذيرهم من عدم تسجيل الدخول إلى بريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل بعد استلامه.

لكن ماسك وصف طلبه بأنه «مهمة تافهة»، وأشار إلى أن العاملين في DOGE تلقوا بالفعل «عدداً كبيراً من الردود الجيدة».

وأكد أن «هؤلاء هم الأشخاص الذين ينبغي أن يؤخذوا في الاعتبار للترقية».

وقال جيفري تاكر، رئيس مؤسسة براونستون غير الربحية، إن رسالة البريد الإلكتروني من DOGE «تقليدية تماماً في قطاع الخدمات عندما تكون هناك إدارة جديدة».

وأضاف إن «هذا الأمر لا يثير سوى الصراخ والذعر، لأنه حكومي».

وفي منشور آخر سلط ماسك الضوء عليه على حسابه في X، أوضح بالتفصيل كيف أن مهمة تفصيل إنجازاتهم خلال الأسبوع هي أمر شائع في «القطاع الخاص».

«من الممارسات المعتادة أن تبلغ مديرك بما أنجزته»، هكذا كتبت آنا موستاراك. «وإذا كنت مديراً، فأنت تعلم مدى أهمية توضيح التوقعات والأولويات على إيقاع منتظم».

وتابعت قائلة: «الآن يطلب من موظفي القطاع الحكومي أن يفعلوا الشيء نفسه. ويطلق على هذا الطلب اسم «التحرش» ويوصف بأنه خلق «بيئة عمل معادية»، حتى أن البعض اقترح رفع دعوى قضائية جماعية بسبب «الإجهاد غير المبرر والضرر المالي»».

وتساءلت «لماذا يجب أن يخضع موظفو القطاع الحكومي لمعايير مختلفة؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا ينبغي أن يخضعوا لمعايير أعلى، بالنظر إلى أهمية عملهم؟».