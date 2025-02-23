الكرملين : الحوار بين ترامب وبوتين واعد

رأى الكرملين الأحد أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب "واعد".

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن ارتياحه ردا على سؤال عن التحول في الموقف الأميركي وانتقاد ترامب الشديد لزيلينسكي، في حين تؤكد موسكو وواشنطن التحضير لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي وتتفاوضان بشأن مستقبل أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن "الحوار جرى بين رئيسين مميزين حقا. إنه واعد. من المهم ألا يحول أي أمر من دون تنفيذ إرادتهما السياسية".

واعتبر أن الانتقادات الشديدة التي وجهها ترامب لزيلينسكي، "مفهومة تماما" بعدما اتهم الرئيس الأوكراني نظيره الأميركي بالعيش في "مساحة تضليل" روسية على خلفية تحميل ترامب كييف مسؤولية الحرب مع روسيا التي بدأت 24 فبراير 2022.

وقال بوتين مخاطبا عسكريين قاتلوا في اوكرانيا خلال احتفال في الكرملين "يمكنني القول إن القدر شاء ذلك، الله شاء ذلك. إن مهمة صعبة ومشرفة على السواء هي الدفاع عن روسيا ألقيت على اكتافنا واكتافكم".

وتعهد بوتين مواصلة تعزيز جيشه، فيما وجهت ميزانية الدولة والاقتصاد إلى حد كبير نحو المجهود الحربي.

وقال بوتين "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، تظل استراتيجيتنا في تعزيز وتطوير القوات المسلحة ثابتة".

ووعد بـ"تحسين القدرات القتالية" لروسيا "ضمانا لسيادتها الحالية والمستقبلية".

وأكد بوتين أن جنوده "يدافعون بإصرار عن وطنهم والمصالح الوطنية ومستقبل روسيا".