تركيا تطلق أول سفينة هجومية برمائية من الجيل القادم

أطلقت تركيا يوم أمس السبت، في حوض بناء السفن "أناضولو"، أول سفينة إنزال من النوع الجديد "YLCT".

وقال هالوك غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا اليوم يجعل تركيا تقترب خطوة من هدفها المتمثل في امتلاك بحرية أقوى وأكثر ردعا.

وذكر أن المشروع يتضمن ثماني سفن من النوع "YLCT"؛ إذ سيتم إطلاق السفينة الثانية من هذا النوع في غضون أسبوع في حين من المقرر الانتهاء من إطلاق البقية في غضون 27 شهرا، مضيفا أن السفن الحربية البرمائية التركية الصنع تكتسب ثقلا عالميا.

وتم تصميم السفن "YLCT" لنقل أنواع مختلفة من المركبات والأفراد ولعب دور رئيسي في المهام القتالية والخدمات الطارئة، بما في ذلك الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية والقيام بعمليات الإجلاء.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول"، إن تركيا سلمت بالفعل سفنا حربية محلية الصنع إلى إندونيسيا وماليزيا، وباكستان ونيجيريا وقطر.

وفي ديسمبر 2024، أعلنت شركة الدفاع التركية "إس تي إم" أن تركيا ستبني سفينتي لوجستيات بحرية للبرتغال، لتمثل هذه أول عملية تصدير تقوم بها في مجال بناء السفن العسكرية إلى دولة عضو في كل من الناتو والاتحاد الأوروبي.