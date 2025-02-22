أمريكا تريد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن أوكرانيا الاثنين

قال دبلوماسيون اليوم السبت إن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا يوم الاثنين، وذلك قبل أن تصوت عليه الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

وتضع هذه الخطوة الولايات المتحدة في مواجهة مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، اللذين كانا يتفاوضان على مدى الشهر الماضي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن الحرب، والذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة أيضا يوم الاثنين.

وذكرت رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في مشروع القرار الذي صاغته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. ثم اقترحت واشنطن أمس الجمعة مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة يوم الاثنين.

وسلمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وقال دبلوماسيون إنه لم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار الأمريكي.

ويحتاج أي قرار في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أجل إقراره وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).