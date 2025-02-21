فريق إيلون ماسك سيكون له "نفاذ واسع" إلى وزارة الدفاع الأمريكية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن اللجنة التي يقودها إيلون ماسك (دوج) سيكون لها "نفاذ واسع" إلى البنتاغون لاستهداف السياسات الديموقراطية لا سيما تلك التي تشجع على التنوع.

وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك القيام باقتطاعات كثيرة في الانفاق العام مع خفض كبير في عدد الموظفين في الإدارة فضلا عن إلغاء برامج تشجع على إشراك المرأة والأقليات.

وقال بيت غيغسيث عبر منصة اكس إن فريق إيلون ماسك "سيكون له نفاذ واسع إلى كل التدابير الأمنية بشأن المعلومات السرية".

وأضاف ان لجنة الكفاءة الحكومية (دوج) ستعمل على "إيجاد التجاوزات وتحديد آخر مخلفات برامج جو بادن والووك (نسبة إلى ثقافة الووك أو اليقظة حيال العنصرية والتمييز)) وكل السخافات حول التغير المناخي التي ليست في قلب مهمتنا والتي سنتخلص منها تاليا".

وفي رسالته المصورة حمل هيغسيث أيضا على معلومات نشرتها الأربعاء وسائل إعلام أمريكية مفادها أنه امر باقتطاعات في ميزانية البنتاغون مؤكدا على العكس أن مبلغ 50 مليار دولار سينفق.

وشدد "إننا نبتعد عن البرامج الووك لنكرس هذه الأموال لأولويات الرئيس ترامب: أمريكا أولا والسلام بالقوة".

وأضاف "نريد إعادة استثمار هذه الأموال الموجودة في بناء قوة تحمينا نحن الشعب الأمريكي".

وأثار الاقتطاعات التي يدعو إليها إيلون ماسك مسائل تتعلق بتضارب المصالح إذ إن الكثير من الوكالات المستهدفة بما فيها وزارة الدفاع تمارس سلطة ضابطة على ارتباط مع شركات ماسك أغنى أغنياء العالم وصاحب شركتي تيسلا وسبايس اكس.