دي فانس: أوروبا "توشك" على التوصل إلى السلام

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الخميس أنّ أوروبا "توشك على التوصل إلى السلام"، مشيدا بعمل الرئيس دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

وقال دي فانس في التجمع الكبير للمحافظين في ناشونال هاربور قرب واشنطن "أعتقد حقا أننا على وشك التوصل إلى السلام في أوروبا، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بفضل قيادة المكتب البيضوي".

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، غيّرت الولايات المتحدة جذريا سياستها تجاه الحرب في أوكرانيا.

وانتقد الرئيس الأمريكي صراحة نظيره الأوكراني، واصفا إياه بأنه "ديكتاتور".

وردّ زيلينسكي متهما الرئيس الجمهوري بالعيش في "فضاء التضليل الروسي" وبأنه يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الخروج من سنوات من العزلة".

وقد التقى وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعرب الكثير من الزعماء الأوروبيين عن قلقهم إزاء هذا التقارب وعن خشيتهم من إبرام اتفاق سلام من وراء ظهورهم.

وردا على هذه المخاوف، سأل دي فانس "كيف ستنتهي هذه الحرب من دون التحدث إلى روسيا؟"، مدافعا عن سياسة ترامب.

وتابع "الأمر بسيط حقا، إنه يريد إنهاء القتل. إنه يريد إحلال سلام دائم في أوروبا. وفي أي مكان تندلع فيه الحرب، سيكون هو رئيس السلام".

واستقبل زيلينسكي الخميس المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ في محاولة لرأب الصدع بين بلديهما.