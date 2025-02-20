ستارمر يعلن "دعمه" لزيلينسكي "المنتخب ديموقراطيا"

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأربعاء عن "دعمه" للرئيس الأوكراني "المنتخب ديموقراطيا" فولوديمير زيلينسكي، بعدما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات".

ويلتقي ستارمر الرئيس الأمريكي الاسبوع المقبل في واشنطن.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن أوكرانيا، في خضمّ توترات تثير مخاوف من قطع الولايات المتحدة الدعم عن أوكرانيا.

من دون الإشارة صراحة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن زيلينسكي، قال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان إنّ رئيس الوزراء العمّالي اتّصل بالرئيس الاوكراني و"عبّر عن دعمه له بوصفه رئيسا ديموقراطيا انتخبته أوكرانيا".

وأضاف المتحدّث أنّ ستارمر "أعلن أنّه من المنطقي تماما تعليق إجراء الانتخابات في زمن الحرب، الأمر الذي قامت به المملكة المتّحدة خلال الحرب العالمية الثانية"، موضحا أنّ الرجلين أجريا محادثات هاتفية.