الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة مرونة قواعد ملء مستودعات الغاز الطبيعي

يعتزم الاتحاد الأوروبي العمل مع الدول الأعضاء من أجل السماح بقدر أكبر من المرونة في إعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، بهدف تقليل الضغط على منظومة إمدادات الغاز في القارة والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.

وبحسب مسودة مع يعرف باسم "الاتفاق الصناعي النظيف" التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء ومن المقرر نشرها في نهاية الشهر الحالي، فإن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "ستروج لعملية ملء منسقة ومرنة لمستودعات الغاز بما في ذلك المستهدفات الديناميكية، كجزء من الزيادة المخططة لمستهدفات التخزين بعد العام الحالي".

كما يستعد الاتحاد لاختبار الحاجة إلى تشديد الرقابة على أسواق الغاز في المنطقة.

يذكر أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت في ظل المخاوف من أن يستخدم تجار الطاقة مستهدفات الاتحاد الأوروبي للتخزين من أجل المضاربة على الأسعار المرتفعة. وتقود ألمانيا الدعوة إلى زيادة مرونة مستهدفات التخزين للحد من ظاهرة المضاربة في العام الحالي. ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية في أوائل الشهر المقبل تمديدا للمستهدفات الحالية.