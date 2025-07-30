أوروبا تستخدم قاعدة بيانات رقمية بدلا من الأختام على جوازات السفر





أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن المسافرين الدوليين الذين يصلون 29 دولة أوروبية سوف يتم معالجة بياناتهم من خلال قاعدة بيانات على مستوى دول الشنجن ابتداء من 12 أكتوبر المقبل.

وسوف يقوم ما يطلق عليه نظام دخول/خروج بتسجيل جميع عمليات الدخول والخروج لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معلومات السفر، كما سيتم التقاط البيانات البيرو مترية مثل بصمات الأصابع وصور الوجه.

ويهدف النظام لأن يحل مكان الاستخدام الحالي لأختام جوازات السفر.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برنر إن النظام الجديد سوف يحسن الأمن من خلال توفير بيانات موثوق فيها عن النقاط الحدودية والأشخاص الذين تتجاوز فترة إقامتهم تأشيراتهم وحالات تزوير الوثائق والهويات.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه أمام دول الشنجن ستة أشهر لتطبيق النظام الجديد عند جميع النقاط الحدودية.