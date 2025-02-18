اثيوبيا تؤكد عزمها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

أكدت الحكومة الإثيوبية عزمها الراسخ على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، من أجل تفنيد الصورة النمطية السائدة عن أفريقيا كقارة معتمدة على المساعدات.

وقالت الحكومة في بيان صحفي صدر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن السنوات الست الماضية شهدت تطبيقَ سياسات جريئة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، ليس فقط لتحقيق الأمن الغذائي، وإنما أيضا لضمان الاعتماد على الإنتاج الذاتي على المدى الطويل.

وأعربت الحكومة الإثيوبية عن أسفها إزاء بعضِ المحاولات الخارجية لتقويض التقدم الوطني وتشويه جهود التنمية، وخاصة في القطاع الزراعي.

وأكدت أنَّ تصميم مختلف الوزارات، إلى جانب تصميم المزارعين الإثيوبيين الذين يعملون بجد للحفاظ على كرامتهم، باق لا يتزعزع، مشددة على أنّ الأمن الغذائي ليس مجرد هدف سياسي، بل ضرورة وجودية للأمة والشعب.

وأوضح البيان أن إثيوبيا جعلت من إنتاج القمح ركيزة أساسية في رحلتها نحو الاكتفاء الذاتي مشيرا إلى أنه من خلال توسيع نطاق الزراعة المروية،واستخدام أنواع البذور المحسنة، واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، تمكنت البلاد من زيادة محصول القمح والفائض القابل للتسويق بشكل ملحوظ.

وأكدت الحكومة أن هذا التركيز الإستراتيجي حول إثيوبيا من دولة مستوردة للقمح إلى منتجة مكتفية ذاتيا، يؤكد نجاح سياساتها وبرامجها ومبادراتها الزراعية.

واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم جهود إثيوبيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيكون له تأثيرٌ إيجابي كبير على الاستقرار والتنمية في المنطقة.