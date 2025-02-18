الفاتيكان يلغي ارتباطات البابا فرنسيس بسبب حالته الصحية

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس الذي بدأ يومه الخامس في المستشفى اليوم الثلاثاء بسبب ما وصفه الأطباء بالتهاب "معقد" في الجهاز التنفسي لن يشارك في فعاليات العام المقدس مطلع الأسبوع المقبل.

ويعاني بابا الفاتيكان البالغ 88 عاما من عدوى في الجهاز التنفسي منذ ما يزيد على أسبوع، ونُقل إلى مستشفى جميلي في روما يوم الجمعة.

وقال الفاتيكان في بيان مقتضب إن اللقاء البابوي العام والمزمع إقامته يوم السبت أُلغي "بسبب الحالة الصحية للبابا".

وأضاف البيان أن القداس البابوي المقرر يوم الأحد سيقام أيضا، لكن سيقوده بدلا منه مسؤول كبير في الفاتيكان.

وذكر الفاتيكان أمس الاثنين أن الأطباء غيروا الأدوية الموصوفة لبابا الفاتيكان للمرة الثانية في أثناء إقامته بالمستشفى لمعالجة "حالة سريرية معقدة". ووصفوا الأمر بأنه "عدوى ميكروبية متعددة في الجهاز التنفسي".

ويقول الأطباء إن الأمراض بسبب العدوى الميكروبية المتعددة يمكن أن تنتج عن مزيج من الفيروسات والبكتيريا والفطريات.