انطلاق المباحثات الأمريكية الروسية في الرياض

انطلقت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم (الثلاثاء)، محادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن أوكرانيا، تمهيداً لقمة محتملة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في المملكة الخليجية.

يشارك في المباحثات التي وصفها الجانب الروسي بـ«المهمة جدا»، وتمتد على مدار اليوم، عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف. ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل دميترييف. كما يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مساعد العيبان.

ير الخارجية سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، في قصر الدرعية في شمال غرب الرياض.

وهذه أول مباحثات على هذا المستوى بين الجانبين منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ولم يدل الجانبان بأي تصريحات قبل الاجتماع، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ استضافة المحادثات الروسية الأمريكية تأتي "في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلم في العالم".

ويأتي الاجتماع في الرياض، بعد ثلاث سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية في وقت شغلت مكالمة ترامب الهاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي الوسط الدبلوماسي.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيعقد اجتماعه الأول مع بوتين في السعودية بعد مكالمة هاتفية بينهما.