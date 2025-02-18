كوستاريكا توافق على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتحدة

أعلنت كوستاريكا الإثنين أنّها وافقت على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتّحدة، لتحذو بذلك حذو جارتيها بنما وغواتيمالا في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده.

وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان إنّ "حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم".

وأضافت أنّ هؤلاء المهاجرين الذين سيتم طردهم من الولايات المتّحدة ينحدرون من "آسيا الوسطى والهند".

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" بحقّ المهاجرين غير النظاميين، متعهّدا اللجوء إلى القوات المسلّحة لتنفيذه إذا لزم الأمر.