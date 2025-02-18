كوستاريكا توافق على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتحدة

أعلنت كوستاريكا أنّها وافقت على استقبال مهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتّحدة، لتحذو بذلك حذو جارتيها بنما وغواتيمالا في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين من بلاده.

وقالت رئاسة البلد الواقع في أميركا الوسطى في بيان إنّ "حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير نظامي إلى بلادهم".

وأضافت أنّ هؤلاء المهاجرين الذين سيتم طردهم من الولايات المتّحدة ينحدرون من "آسيا الوسطى والهند".

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا" بحقّ المهاجرين غير النظاميين، متعهّدا اللجوء إلى القوات المسلّحة لتنفيذه إذا لزم الأمر.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، نظّمت إدارة الرئيس الجمهوري عمليات ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك عبر رحلات جوية عسكرية هبط قسم منها في القاعدة الأميركية في غوانتانامو في جزيرة كوبا.

وكوستاريكا هي ثالث دولة في أمريكا الوسطى، بعد بنما وغواتيمالا، توافق على أن تكون نقطة عبور لمهاجرين أجانب مرحّلين من الولايات المتّحدة.

وبحسب البيان الرئاسي الكوستاريكي فإنّ أول دفعة من هؤلاء المهاجرين المرحّلين ستصل إلى العاصمة سان خوسيه الأربعاء على متن رحلة تجارية.

واوضح البيان أنّه على الإثر سينقل المرحّلون إلى مركز استقبال مؤقت على بُعد نحو 360 كيلومترا من سان خوسيه.

وشدّدت الرئاسة الكوستاريكية على أنّ "العملية سيتم تمويلها بالكامل" من قبل الحكومة الأمريكية تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة.