ترامب يقول إنه قد يلتقي بوتين "قريبا جدا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماعه مع فلاديمير بوتين قد يتم "قريبا جدا" وأن الرئيس الروسي يريد أن "يتوقف" القتال في أوكرانيا.

وقال ترامب ردا على سؤال حول موعد لقائه المحتمل مع الرئيس الروسي "لم يتم تحديد موعد، لكنه قد يكون قريبا جدا".

تأتي تصريحات ترامب في وقت من المقرر أن يقود وزير خارجيته ماركو روبيو فريقا أميركيا رفيع المستوى لإجراء نقاشات مع مسؤولين روس في العاصمة السعودية الرياض في الأيام المقبلة.

ولم يتضح إذا كانت أوكرانيا ستشارك في النقاشات، وقال روبيو إنه ليس متأكدا حتى من هوية الممثلين الذين سترسلهم موسكو.

وأوضح روبيو أنه "لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن"، مضيفا أن الهدف هو البحث عن فرصة لمحادثات أوسع "تشمل أوكرانيا وتتضمن إنهاء الحرب".

وقال ترامب متحدثا عن بوتين "أعتقد أنه يريد وقف القتال"، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا على بدء الحرب الروسية لأوكرانيا.

وأضاف الملياردير الجمهوري "لقد تحدثنا مطولا وبحزم"، في إشارة إلى محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي الأربعاء.

والأربعاء، اجتمع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا في باريس. وفوجئوا حينها بأن ترامب تحدث لمدة ساعة ونصف ساعة مع بوتين، مؤكدين أنه لن يكون هناك قرار بشأن أوكرانيا من دون كييف أو من دونهم.

وكشف الرئيس الأميركي أن ستيف ويتكوف، أحد مستشاريه الرئيسيين في الشؤون الدولية - الذي يُتوقع أن يكون حاضرا في السعودية للمشاركة في النقاشات - قد التقى بوتين "لمدة ثلاث ساعات تقريبا"، من دون أن يحدد متى تم هذا اللقاء.