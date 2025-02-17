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العالم

روبيو: أوكرانيا وأوروبا يجب أن تكونا جزءاً من المفاوضات الحقيقية

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أوكرانيا وأوروبا يجب أن تكونا جزءا من المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مخاوف من إجراء محادثات سلام ثنائية بين واشنطن وموسكو.

وفي تصريحاته لشبكة (سي بي إس) الأمريكية، أوضح روبيو: "إذا كانت هناك مفاوضات حقيقية، ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، فيجب أن تكون أوكرانيا جزءا منها."

وأضاف: "يجب أن يكون الأوروبيون أيضا جزءا من هذه المحادثات، لأن لديهم عقوبات مفروضة على بوتين وروسيا، كما أنهم ساهموا في هذا الجهد." لكنه حذر قائلا: "نحن ببساطة لم نصل إلى هذه المرحلة بعد."