"الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني" و"حكماء المسلمين" يبحثان استعدادات مؤتمر الحوار الإسلامي

بحث معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، خلال استقباله اليوم سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، الاستعدادات النهائية لمؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، الذي ستستضيفه مملكة البحرين يومي 19 و20 فبراير الجاري.

وخلال اللقاء، رحب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، بضيوف المؤتمر من العلماء والمرجعيات والمفكرين والمثقفين، مشيرًا إلى توفير جميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإنجاح المؤتمر، وإصدار مجموعة من التَّوصيات الهادفة إلى توحيد صفِّ الأمة ولمِّ شملها، خاصَّة في ظل التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إن المؤتمر يُعقد في مرحلة استثنائيَّة من تاريخ الأمة، تتطلَّب توحيدَ الجهود المشتركة، وتعزيز مساحات الاتِّفاق الواسعة بين مختلف مكونات الأمة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الحوار بين مدارس الفكر الإسلامي، بهدف بلورة رؤية مشتركة تعيد للأمة ريادتها، مشيرا إلى الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانعقاد المؤتمر، في أجواءٍ تسودها الأخوة والتفاهم والتآلف.

وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة يومي 19 و20 فبراير الجاري مؤتمر الحوار الإسلامي-الإسلامي، الذي يُقام تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وينظِّمه الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميَّة بمملكة البحرين، ومجلس حكماء المسلمين، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من العلماء والقيادات والمرجعيات الإسلامية والمفكِّرين والمثقفين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز وحدة المسلمين، والانتقال من خطاب التَّقارب إلى تعزيز التفاهم حول القواسم المشتركة والتحديات، والتأسيس لآلية حوار علمي دائمة على مستوى العالم الإسلامي، بما يُسهمُ في لمِّ شمل الأمة بمكوِّناتها المتعددة.