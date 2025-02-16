أوكرانيا ترفض منح أمريكا حق الوصول لمعادنها النادرة دون مقابل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وجّه وزراءه بعدم الموافقة على اتفاق مقترح يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا، لأن الوثيقة كانت تركز بشكل مفرط على المصالح الأمريكية.

وكان هذا المقترح جزءا رئيسيا من محادثات زيلينسكي مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، التي جرت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة، لكنه لم يتضمن أي ضمانات أمنية محددة في المقابل، وفقا لمسؤول أوكراني حالي ومسؤول سابق مطلعين على المحادثات.

ووصف مسؤول كبير في البيت الأبيض قرار زيلينسكي بعدم قبول المقترح، على الأقل في الوقت الحالي، بأنه "قصير النظر".

وقال زيلينسكي لوكالة أسوشيتد برس يوم السبت في ميونخ: "لم أسمح للوزراء بتوقيع الاتفاق المعني، لأنه في رأيي ليس جاهزا لحماية مصالحنا."

وتمتلك أوكرانيا احتياطيات هائلة من المعادن الاستراتيجية التي تُستخدم في صناعات الطيران والدفاع والطاقة النووية. وأعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمامها بالوصول إليها لتقليل الاعتماد على الصين، لكن زيلينسكي أكد أن أي استغلال لهذه الموارد يجب أن يكون مرتبطا بضمانات أمنية تحمي أوكرانيا من أي عدوان روسي مستقبلي.

وقال الرئيس الأوكراني لأسوشيتد برس: "بالنسبة لي، من المهم جدا الربط بين نوع ما من الضمانات الأمنية وشكل ما من أشكال الاستثمارات."