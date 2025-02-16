هل يغير ترامب لون الطائرة الرئاسية مجدداً؟

قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجولة تفقدية في طائرة بوينغ جديدة، وذلك لتقييم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة المزمع تضمينها في الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان".

جاءت هذه الزيارة في ظل التأخيرات الكبيرة التي تواجهها شركة بوينغ في تسليم الطائرات المحدثة، والتي كان من المفترض أن تكون جاهزة العام الماضي.

زار ترامب طائرة خاصة متوقفة في مطار بالم بيتش الدولي، عمرها 13 عامًا، وأكد ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، أن هذه الجولة تهدف إلى تسليط الضوء على تأخر بوينغ في تسليم الطائرة الرئاسية الجديدة، والتي تأخرت لسنوات.

كان من المقرر تسليم الطائرة الرئاسية الجديدة، وهي نسخة محدثة من طائرة بوينغ 747، بحلول عام 2024، غير أنه تم تأجيل التسليم إلى عام 2027 للطائرة الأولى، وإلى عام 2028 للطائرة الثانية، وهو العام الأخير المحتمل لترامب في منصبه، وقد تكبدت بوينغ خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات بسبب هذا المشروع.

انتقد ترامب بشدة تكاليف المشروع وتأخير التسليم، مشيرًا إلى أنه تمكن خلال ولايته الأولى من خفض تكلفة المشروع بمقدار 1.6 مليار دولار من خلال التفاوض مع بوينغ، وأكد ترامب أنه حصل على "طلاء أفضل" للطائرة بنفس المواصفات.

أبدى ترامب اهتمامًا بتغيير لون الطائرة الرئاسية من الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن، وهي فكرة سبق أن طرحها خلال ولايته الأولى، إلا أن الرئيس السابق جو بايدن أوقف هذه المحاولة بعد أن أظهرت دراسة أن التغيير سيؤدي إلى اختبارات إضافية وتأخيرات، مما يزيد من التكاليف.

في وقت سابق أشار ترامب إلى أنه يريد مراجعة مخطط طلاء الطائرات الجديدة إلى خطة اقترحها خلال ولايته الأولى، والتي تتميز بألوان حمراء وسوداء داكنة، في البداية، ألغاها جو بايدن، ويبدو من المعقول أن يحاول ترامب مرة أخرى إجراء تغييرات على الطائرات، بغض النظر عن التكلفة.

منذ ستينات القرن الماضي، كانت الطائرة الرئاسية الأمريكية زرقاء اللون دائمًا، أثناء إدارة كينيدي، صمم ريموند لوري مخطط الطلاء الأزرق الفاتح لطائرة بوينغ 707، وتم نقل هذا اللون إلى جميع طائرات "إير فورس وان" اللاحقة، مع تسليم طائرات بوينغ 747 الجديدة فإن القرار النهائي بشأن لون وتصميم الطائرات سيكون متروكًا للرئيس الحالي.

خلال فترة ترامب السابقة، أشار إلى أنه يريد تغيير اللون الأزرق الفاتح إلى تصميم وطني أحمر وأبيض وأزرق. ومع ذلك، عندما تولى بايدن الرئاسة، أكد أن اللون سيظل أزرق، مع بعض التعديلات على التصميم الأصلي. الآن، تعهد ترامب بالمضي قدمًا في طلائه المجدد.

كشف ترامب عن خطة مخطط الألوان الجديد في مقابلة أجريت معه عام 2018 مع شبكة سي بي إس نيوز. وقال: "الأحمر والأبيض والأزرق. ستكون الطائرة الرئاسية مذهلة. ستكون الأفضل على الإطلاق، الأفضل في العالم، وستكون باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وهو ما أعتقد أنه مناسب".

ستبلغ تكلفة الطائرتين الرئاسيتين الجديدتين 3.9 مليارات دولار إجمالاً، وفقًا لتقارير. ومع ذلك، ستتحمل شركة بوينغ التكاليف الإضافية، وليس دافعي الضرائب، بسبب العقود ذات الأسعار الثابتة.

تعتبر الطائرة الرئاسية الأمريكية مركز قيادة متحرك وعالي الأمان لرئيس الولايات المتحدة، ومجهزة بأنظمة اتصالات متقدمة ومرافق طبية وتكنولوجيا دفاعية. غالبًا ما تكون الطائرة مصحوبة بطائرات مقاتلة، مثل طائرات F-16 أو F-22 رابتور، للحصول على حماية إضافية.

مع استمرار التأخيرات والتحديات المالية، يبقى مستقبل طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" محل تساؤلات، بينما يحاول ترامب وماسك إعادة تشكيل المشروع.