فرنسا تبحث عقد قمة غير رسمية بشأن أوكرانيا

قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن فرنسا تبحث مع حلفائها إمكانية عقد اجتماع غير رسمي بين الزعماء الأوروبيين بشأن أوكرانيا، لكنه أوضح أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسواف شيكورسكي، خلال حديثه في جلسة نقاشية بمؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى عقد قمة للزعماء الأوروبيين في باريس.

وقال شيكورسكي "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يتبع أسلوب عمل يطلق عليه الروس الاستطلاع من خلال المعركة. فأنت تضغط وتشاهد ما يحدث، ثم تغير موقفك، وهي تكتيكات مشروعة. يجب أن يكون لنا رد".

وأضاف "أنا سعيد جدا لأن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون دعا قادتنا إلى باريس غدا، وأتوقع منهم التعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".

وقال المسؤول بالرئاسة الفرنسية إنه إذا كان من المقرر عقد قمة من هذا القبيل فإنها لن تعقد غدا الأحد.

وقال شيكورسكي في وقت لاحق على منصة إكس "أنا سعيد لأن رئيس الوزراء (البولندي) دونالد توسك سيتوجه يوم الاثنين بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اجتماع مع زعماء أوروبيين. علينا إظهار قوتنا ووحدتنا".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدعوة ستُرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط أم على نطاق أوسع، ولم يتضح أيضا ما إذا كانت الدعوة ستوجه إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.