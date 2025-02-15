وزير خارجية بريطانيا: ينبغي لأمريكا وأوكرانيا تعميق شراكتهما

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم السبت إنه سيشجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعميق شراكتهما في المستقبل.

وقال لامي في مؤتمر ميونيخ للأمن "سأشجع دونالد ترامب والأوكرانيين على النظر بعناية شديدة في تعميق الشراكة بينهما على امتداد الأجيال القادمة".

وقعت بريطانيا وأوكرانيا اتفاقية شراكة تاريخية مدتها 100 عام الشهر الماضي لتعزيز الروابط الأمنية وتقوية العلاقات بين البلدين.

وقال لامي إن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا في المستقبل هو ربط الصناعة والأعمال والقدرات الدفاعية الأمريكية بمستقبلها.

وأضاف لامي "هذا ما سيجعل بوتين يقف وينتبه، وهذا ما يكون جذابا لرئيس أمريكي يعرف كيف يحصل على صفقة جيدة".