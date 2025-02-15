زيلينسكي: حان وقت تشكيل "قوات مسلحة أوروبية"

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استعدادات عسكرية روسية لخوض مزيد من المواجهات المحتملة، مضيفا أن الوقت قد حان لتشكيل" قوات مسلحة أوروبية".

وقال زيلينسكي أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت، إن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القيادة في موسكو تعتزم نقل جنود إلى حليفتها بيلاروس هذا الصيف، مشيرا أيضا إلى مواصلة تسليح القوات الروسية وتجنيد جنود إضافيين.

وذكر زيلينسكي أن الانتشار الروسي في بيلاروس سيُجرى إعلانه على أنه مناورة عسكرية، مضيفا في المقابل أنه بهذه الطريقة تم أيضا الإعداد لغزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إلى من ستوجه هذه القوات، مضيفا أنه لا يرى أي إشارات سلام من موسكو.

وقال زيلينسكي: "تقع بيلاروس على حدود ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. لقد أصبحت ركيزة أساسية للعمليات العسكرية الروسية"، مشيرا إلى أنظمة صواريخ روسية بعيدة المدى ونشر أسلحة نووية هناك. ودعا زيلينسكي شركاء بلاده الغربيين إلى التفكير في ما يجب فعله قبل الهجوم المحتمل التالي.

وقال زيلينسكي إن أوروبا يجب أن تشكل مستقبلها بنفسها في ضوء التهديد الروسي وضعف الالتزام الأمريكي، وأضاف: "أوروبا بحاجة إلى قواتها المسلحة الخاصة بها".

أوضح زيلينسكي أن هذه المنظومة لا ينبغي أن تحل محل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى "صديقه الجيد" الأمين العام للناتو مارك روته، مضيفا أن الهدف هو جعل مساهمة أوروبا في الأمن مساوية للمساهمة الأمريكية.

وذكر زيلينسكي أن نائب الرئيس الأمريكي جي .دي. فانس أوضح أمس الجمعة أن عقودا من العلاقات القديمة بين أوروبا وأميركا تقترب من نهايتها. وحذر زيلينسكي قائلا: "من الآن فصاعدا ستكون الأمور مختلفة ويجب على أوروبا الاستعداد لذلك"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص المساهمة الأمريكية في الدفاع عن أوروبا.

وأكد زيلينسكي ضرورة أن تكون أوروبا قوية، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة للقارة كسوق مبيعات فقط أم كشريك تحالفي أيضا، وقال: "الرئيس ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء. إنه يحترم القوة"، مضيفا أن البعض في أوروبا قد يشعرون بالإحباط من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقال: "ولكن دعونا نكون واضحين: إذا لم تكن بروكسل، فهي موسكو!".