ترامب يعتزم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة "في حدود الثاني من أبريل".

وأجاب ترامب على سؤال أحد الصحافيين عن الموعد الذي يعتزم فيه فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة، قائلا "ربما في حدود الثاني من أبريل تقريبا".

وأضاف من مكتبه في البيت الأبيض "كنتُ سأفعل ذلك في الأول من أبريل..."، ما أعطى انطباعا بأنه يريد تجنب إعلان مماثل في يوم كذبة.

وتابع ترامب "سنفعل ذلك في الثاني من أبريل".

منذ بداية فترة ولايته الثانية، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، وتعهد بأن يفرض قريبا ضريبة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

كما وقّع ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يسمح بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن معا، في تصعيد جديد لحرب تجارية يحذّر خبراء اقتصاديون من تداعياتها التضخّمية داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي إنّه قرّر فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، معتبرا أنّ حلفاء الولايات المتحدة "هم غالبا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجاري.

والرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب على شركاء بلاده التجاريين لن تكون موحّدة بل ستختلف باختلاف كل دولة، مع مراعاة عوامل غير جمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة.

ومنذ تولّيه منصبه قبل ثلاثة أسابيع فرض ترامب مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية ضدّ بعض أكبر شركاء بلاده التجاريين، مؤكدا أنّ هذه الرسوم ستساعد في معالجة الممارسات غير العادلة.

ولطالما قال قطب العقارات السابق إنّ الرسوم الجمركية تسهم في زيادة الإيرادات ومعالجة الاختلالات التجارية.