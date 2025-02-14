"الصليب الأحمر "ترصد 120 نزاعاً مسلحاً في العالم

قالت ماريا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن هناك أكثر من 120 نزاعاً مسلحاً نشطاً فى مختلف أنحاء العالم يقترن بالعنف الشديد والدمار الواسع والقيود على إيصال المساعدات الإنسانية.

وحذَّرت مسؤولة اللجنة الدولية تزامناً مع انطلاق مؤتمر ميونيخ للأمن من أن النزاعات المستقبلية ستسير على خطى المعايير التي أرستها النزاعات المستعرة اليوم وأكدت على الدور الجوهري الذي يمكن أن تؤديه الجهود الانسانية في تهيئة السبل لخفض التصعيد .

ونبهت إلى التكاليف المتصاعدة للحروب والمخاطر الأمنية التى قد تنشأ فى حالة عدم ايلاء القانون الدولى الانسانى مزيدا من الاحترام .

وقالت إن حجم الدمار الذي يشهده العالم فى مناطق النزاعات اليوم يستنزف النظم الدولية إلى حد الانهيار في وقت تقع فيه خسائر بشرية لا تعد ولا تحصى فيما تستلزم إعادة الإعمار تكاليف باهظة .

وأضافت سبولياريتش فى بيان اليوم الجمعة فى جنيف أن التكلفة تتجاوز التهديدات المترتبة على التدهور الاقتصادي حدود مناطق النزاع وتخاطر بتعطيل الأسواق العالمية وتقويض الاستقرار في شتى أنحاء العالم "فإذا كان العالم يطمح إلى تقليل مستوى الاعتماد على المساعدات ومنع حدوث انتكاسات تنموية فلا بد من الحد من آثار النزاعات على حياة البشر، ونقطة البداية في هذا السبيل هي تعزيز الالتزام بالتمسك بقواعد الحرب" .