Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
العالم

الفاتيكان: البابا فرانسيس إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية

undefined's profile picture

وكالات

أعلن الفاتيكان أنه سيتم نقل البابا فرانسيس إلى مستشفى جيملي بوليكلينك بروما في نهاية القداسات اليومية التي تعقد اليوم الجمعة، لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج جراء الإصابة بالتهاب القصبات الهوائية.

ومنذ جرى تشخيصه بالتهاب القصبات الهوائية الأسبوع الماضي، واصل 88 عاما أنشطته في أماكن داخلية عند كاسا سانت مارتا، وهو مقر الفاتيكان الذي يعيش فيه.

ويعاني فرنسيس من مشاكل صحية منذ فترة طويلة بما في ذلك نوبات طويلة من التهاب القصبات الهوائية. ويستخدم مشاية أو عصاة عند التحرك في مقر إقامته وسقط مرتين مؤخرا مما أسفر عن إصابة في ذراعه وذقنه.