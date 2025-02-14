الفاتيكان: البابا فرانسيس إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية

أعلن الفاتيكان أنه سيتم نقل البابا فرانسيس إلى مستشفى جيملي بوليكلينك بروما في نهاية القداسات اليومية التي تعقد اليوم الجمعة، لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج جراء الإصابة بالتهاب القصبات الهوائية.

ومنذ جرى تشخيصه بالتهاب القصبات الهوائية الأسبوع الماضي، واصل 88 عاما أنشطته في أماكن داخلية عند كاسا سانت مارتا، وهو مقر الفاتيكان الذي يعيش فيه.

ويعاني فرنسيس من مشاكل صحية منذ فترة طويلة بما في ذلك نوبات طويلة من التهاب القصبات الهوائية. ويستخدم مشاية أو عصاة عند التحرك في مقر إقامته وسقط مرتين مؤخرا مما أسفر عن إصابة في ذراعه وذقنه.