زيلينسكي: مسيرة روسية أصابت قبة الحماية في مفاعل تشيرنوب

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بأن مسيرة روسية تحمل رأسا حربيا شديد الانفجار أصابت قبة الحماية في مفاعل تشيرنوبل الواقع في منطقة كييف الليلة الماضية.

وذكر زيلينسكي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع لم ترتفع جراء الهجوم.

وأضاف زيلينسكي أن الضربة أحدثت تدميرا في القبة وتسببت في اندلاع حريق تم إخماده.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الضربة وقعت في الساعة 0150 صباحا (2350 بتوقيت جرينتش). ولفتت إلى أنه لا يوجد "مؤشر على حدوث صدع في قبة العزل الداخلية".

يشار إلى أن القبة هي غطاء للحماية يحيط بالمفاعل الرابع بالمحطة، الذي انفجر عام 1986 مما تسبب في حدوث واحد من أخطر الحوادث في التاريخ النووي.

وذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر منصة إكس أن الضربة التي تعرضت لها محطة تشيرنوبل للطاقة النووية والزيادة التي شهدها النشاط العسكري مؤخرا قرب المحطة الواقعة في زابوريجيا "تؤكد المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة النووية"، مضيفا أن الوكالة ما زالت "في حالة تأهب عالية".

وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك عبر قناته على تطبيق تليجرام أن أوكرانيا تعتزم تزويد المسؤولين الأمريكيين بمعلومات تفصيلية عن الضربة التي لحقت بمفاعل تشيرنوبل في مستهل مؤتمر ميونخ للأمن الذي تبدأ فعالياته اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أفرادها بالموقع استجابوا في غضون دقائق من الضربة، وأضافوا أنه لم يسقط قتلى أو جرحى.

وكتب زيلينسكي عبر تليجرام أن ضربة تشيرنوبل أظهرت أن "بوتين لا يستعد للمفاوضات بالتأكيد"، وهو الزعم الذي كرره مسؤولون أوكرانيون مرارا.

وأضاف أن: "الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تهاجم مثل هذه المنشآت وتحتل أراضي محطات طاقة نووية وتشن أعمالا عدائية دون أي اعتبار للعواقب هي روسيا اليوم. وهذا تهديد إرهابي للعالم بأسره".

وأشار إلى أنه "لا بد من محاسبة روسيا على ما تفعله".