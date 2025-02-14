الإعصار زيليا يضرب أستراليا الغربية برياح عاتية تصل إلى 270 كم

بلغ الاعصار القوي زيليا الجمعة اليابسة مع هبات رياح قد تصل سرعتها إلى 270 كيلومترا في الساعة في مقاطعة أستراليا الغربية المنجمية على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية في نشرتها الأخيرة "بلغ زيليا اليابسة عند الساعة 12,30" (الساعة 04,30 ت غ) ويتواجد قرابة الساعة 13,00 على بعد حوالي خمسين كيلومترا شرق بورت هيدلاند أحد أكثر موانئ العالم نشاطا في مجال تحميل خام الحديد.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن "تفلت المدينة من قلب الإعصار المدمر" مشيرين إلى احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 270 كيلومترا في الساعة.

وأضاف هؤلاء أن زيليا الذي بات من الفئة الرابعة على سلم من خمس فئات "سيواصل مساره" على اليابسة جنوبا مع تراجع قوته.

إلا ان مصلحة الأرصاد الجوية حذرت البلدات الساحلية من احتمال حصول "مد خطر" في الساعات المقبلة.

وأضافت "قد يتجاوز المد بشكل كبير المستوى الطبيعي مع أمواج قد تلحق ضررا وفيضانات خطرة في بعض المناطق الخفيضة القريبة من الساحل".

وتضم مقاطعة أستراليا الغربية مناجم كبيرة من خام الحديد والنحاس والذهب.

وأفادت مجموعة "ريو تينتو" المنجمية الانكليزية-الاسترالية بأن سفنها وقطاراتها نقلت من موانئ المنطقة.

وقالت المجموعة في بيان "من المبكر القول إلى متى سيستمر تعليق عمليات الموانئ والسكك الحديد وما هي التبعات".