سفارات أمريكا تستعد لخفض عدد الموظفين ضمن سياسات ترامب

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أمس الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم الاستعداد لخفض عدد الموظفين في إطار مساعي الرئيس الجمهوري لإجراء تغييرات في السلك الدبلوماسي.

وقالت المصادر إن بعض السفارات طُلب منها النظر في خفض أعداد الموظفين الأمريكيين وكذلك الموظفين المحليين بنسبة 10 بالمئة لكل منهما.

ومن المقرر إرسال قوائم بالموظفين إلى وزارة الخارجية اليوم الجمعة، والتي ستحدد بعد ذلك إجراءات أخرى.

وتوظف السفارات الأمريكية في مختلف أنحاء العالم دبلوماسيين وموظفين محليين. وطبقا للمتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية، فإن أغلب موظفي السفارة يأتون من البلد المضيف.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول أمريكي إن نحو 60 متعاقدا في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية تم إنهاء خدماتهم في الأسابيع القليلة الماضية، وإن هناك احتمالا لتسريح مزيد من الموظفين بمكاتب أخرى.

وكانت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أول من أورد نبأ إخطار السفارات الأمريكية بالبدء في التخطيط لخفض عدد الموظفين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها لا تعلق على المسائل الداخلية المتعلقة بالموظفين.

وأضاف متحدث باسم الخارجية الأمريكية "تواصل وزارة الخارجية تقييم وضعنا العالمي لضمان أننا في أفضل وضع لمواجهة التحديات الحديثة نيابة عن الشعب الأمريكي".

تأتي هذه الخطوات في وقت يحاول فيه ترامب إعادة تشكيل السلك الدبلوماسي، إذ أصدر يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإصلاح البعثات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الأمين والفعال" لأجندته في السياسة الخارجية.

يأتي هذا الأمر، الذي جاء في أعقاب الجهود الرامية إلى تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في الوقت الذي يجري فيه ترامب تغييرات لضمان توافق السياسات الخارجية مع سياسة "أمريكا أولا". كما تعهد مرارا "بالتخلص من الدولة العميقة" من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعتبرهم غير مخلصين.