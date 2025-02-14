طائرة روبيو تعود إلى الولايات المتحدة بسبب مشكلة فنية

اضطرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن يعود أدراجه إلى الولايات المتحدة أمس الخميس بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، بعد أن كان قد توجه إلى ألمانيا في ثاني رحلة له إلى الخارج، وفق ما أعلنت وزارته.

وكان مقررا أن يحضر روبيو مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة، وأن يجري بعد ذلك جولة في الشرق الأوسط. لكن طائرته عادت أدراجها فجأة باتجاه قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس كان يرافقه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس "واجهت الطائرة التي يسافر فيها الوزير روبيو مشكلة ميكانيكية".

وأضافت "عادت الطائرة أدراجها وتتجه إلى قاعدة أندروز الجوية. يعتزم وزير الخارجية مواصلة رحلته إلى ألمانيا والشرق الأوسط على متن طائرة أخرى".

ومن المقرر أن ينضم روبيو إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في ميونيخ لعقد اجتماع الجمعة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويعاني وزراء الخارجية الأمريكيون بانتظام مشكلات ميكانيكية في طائراتهم التي أصبحت قديمة.