ماكرون يحذّر من إبرام كييف سلاما مع موسكو يكون بمثابة "استسلام"

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سلام يكون بمثابة "استسلام" لأوكرانيا، متسائلا إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعدا "بصدق" لوقف إطلاق نار "دائم"، وذلك في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز نُشرت الجمعة.

وفي وقت يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول في مفاوضات مباشرة مع بوتين، قال ماكرون إن "سلاما يكون بمثابة استسلام هو خبر سيئ للجميع". وأضاف "السؤال الوحيد في هذه المرحلة هو هل الرئيس بوتين مستعد لوقف إطلاق النار بشكل صادق ودائم ومستدام ".

وشدد ماكرون على أن أوكرانيا "وحدها" يمكنها "التفاوض مع روسيا" بشأن المسائل المتعلقة بسيادتها ووحدة أراضيها.

والأربعاء قال وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيغسيث إنه "من غير الواقعي" تصوّر عودة أوكرانيا إلى حدودها ما قبل عام 2014.

كانت روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، قد طالبت بخمس مناطق احتلتها بدرجات متفاوتة منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022.

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يكون الأوروبيون موجودين على طاولة المفاوضات المتعلقة بأي بنية أمنية مستقبلية للقارة.

وقال "يعود إلى المجتمع الدولي - مع دور محدد للأوروبيين - البحث بالضمانات الأمنية وعلى نطاق أوسع قواعد الأمن للمنطقة بكاملها. وهذا هو الدور الذي يتعين علينا أن نؤديه".

وكان ماكرون أول من تحدث عن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا لضمان أمنها في حال وقف إطلاق النار.

وأكد وزير الدفاع الأميركي من جهته أنه يعود الى الأوروبيين إيجاد ضمانات أمنية "قوية" للحفاظ على سلام "دائم"، مستبعدا نشر جنود أميركيين في أوكرانيا.