تايلاند تعلن انفتاحها على "الحوار" مع كمبوديا لإنهاء النزاع

أعلنت تايلاند موافقتها المبدئية على الدخول في وقف لإطلاق النار مع كمبوديا وبدء "حوار ثنائي" لإنهاء النزاع الذي اندلع بين الدولتين في جنوب شرق آسيا وأسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل.

وجاء بيان وزارة الخارجية التايلاندية بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف فيه عن إجرائه محادثات مع زعيمي الدولتين اللذين أبديا موافقتهما على اللقاء و"التوصل سريعا" إلى وقف لإطلاق النار.

وأكدت الوزارة التايلاندية حصول اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومثام ويشاياشاي، قائلة في بيان على منصة اكس إن "تايلاند توافق مبدئيا على وقف إطلاق النار".

وأضافت "مع ذلك، تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي".

وأوضحت الوزارة أن فومثام طلب من ترامب "إبلاغ الجانب الكمبودي برغبة تايلاند في عقد حوار ثنائي في أقرب وقت ممكن لوضع تدابير وإجراءات لوقف إطلاق النار والحل السلمي النهائي للنزاع".

وفي وقت سابق السبت، أعلن ترامب على منصته "تروث سوشال" خلال زيارته اسكتلندا أنه تحدث إلى زعيمي كمبوديا وتايلاند، مؤكدا أن الجانبين "اتفقا على الاجتماع فورا والتوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار، وفي النهاية، السلام".

وخاضت القوات العسكرية التايلاندية والكمبودية اشتباكات لثلاثة أيام متتالية على طول حدودهما المشتركة أدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص.