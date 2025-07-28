حرائق واسعة في تركيا واليونان ودرجات حرارة قياسية في العراق

تواصلت حرائق الغابات في تركيا واليونان، فيما يواجه العراق درجات حرارة قياسية أدت إلى تعطيل المؤسسات.

وأجلت تركيا أكثر من 3600 شخص من مناطق في محافظتين، حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء البلاد، أمس، وسط موجة حرارة شديدة. وتوقعت هيئة الأرصاد التركية أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق عدة 40 درجة مئوية؛ أي أعلى من المعدلات الموسمية بـ (6) إلى (12) درجة. كما سجلت 50 درجة مئوية جنوب شرقي البلاد، السبت، للمرة الأولى في التاريخ المناخي المسجل.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي، إن رجال الإطفاء سيطروا إلى حد بعيد على حرائق الغابات في محافظتي مرسين وأنطاليا الجنوبيتين، وكذلك محافظة أوشاك بوسط تركيا، لكن الحرائق في محافظة بورصة في الشمال الغربي ومحافظة كارابوك الشمالية لا تزال مشتعلة.

واندلع حريق هائل في إحدى مناطق الغابات في بورصة، التي تضم معظم صناعة السيارات في تركيا، السبت. وأُغلق جزء من الطريق السريع الذي يربط إسطنبول بمدينة إزمير الغربية لفترة وجيزة ليل السبت بسبب الحريق.

وسجلت تركيا حرارة قياسية بلغت في جنوب شرق البلاد الجمعة 50,5 درجة مئوية، حسبما أعلنت السلطات، السبت.

وقالت وزارة البيئة التركية على موقعها الإلكتروني «بحسب بيانات مديريتنا العامة للأرصاد الجوية، تم تحطيم رقم قياسي في درجات الحرارة، حيث وصلت إلى 50,5 درجة مئوية في سيلوبي في 25 يوليو».

وذكرت الوزارة أن 132 محطة أرصاد جوية في أنحاء البلاد سجلت الجمعة درجات حرارة قياسية لشهر يوليو.

وتقع مدينة سيلوبي في محافظة شرناق، على بعد أقل من 10 كم من الحدود العراقية والسورية.

وبلغ الرقم القياسي الوطني السابق 49,5 درجة مئوية قد تم تسجيله في أغسطس 2023 في محافظة إسكيشهير (غرب).

وتواجه تركيا التي تشهد من موجة حرّ خانقة، حرائق غابات في مناطق عدة، إحداها تستعر في محافظة قره بوك (شمال) منذ أربعة أيام، مما أجبر سكان عدة قرى على الفرار.

مساعدة أوروبية

وتواصل اليونان مكافحة عدد من الحرائق التي دمرت منازل واستدعت تدابير إجلاء لسكان، فيما يتم نشر فرق إطفاء تشيكية وطائرتين إيطاليتين لتقديم المساعدة. وعمل عناصر الإطفاء عند خمس جبهات تشتعل فيها الحرائق، أمس، في منطقة بيلوبويز غرب العاصمة أثينا، وكذلك في جزر كيثيرا وإيفيا وكريت.

لكنهم حذروا من أن جزيرة كيثيرا السياحية الشهيرة التي تعد 3600 نسمة، لا تزال تواجه ظروفاً «مقلقة».

وقال نائب رئيس بلدية كيثيرا يورغوس كومينوس لقناة إي آر تي الإخبارية الحكومية، إن نصف مساحة الجزيرة احترقت. وأضاف «منازل وخلايا نحل وأشجار زيتون احترقت».

وذكرت قناة إي آر تي أن حريقاً واسع النطاق لا يزال يشتعل في الجزيرة، لكن بجبهات أصغر، فيما لفتت إلى أن الوضع يتحسن.

وبذل العشرات من عناصر الإطفاء مدعومين بثلاث مروحيات وطائرتين جهوداً لإخماد النيران في كيثيرا، والتي اندلعت السبت وأرغمت السلطات على إجلاء عدد من الأشخاص الذين علقوا على شاطئ شهير يقصده السياح.

وتشهد اليونان موجة حرّ منذ أسبوع تقريباً تجاوزت خلاله الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من المناطق.

والسبت سجلت الحرارة 45,2 درجة في أمفيلوخيا بغرب اليونان.

الحرارة في العراق

وأعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات، أمس، بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي سجلت أرقاماً قياسية وصلت بعضها إلى 52 درجة مئوية خاصة في بغداد. وذكر المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، في تصريح صحافي، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر إلى غد الثلاثاء ثم تعاود الانخفاض.

وحسب بيانات نشرتها الأحوال الجوية، سجلت 10 محافظات درجات حرارة تراوحت بين 50 - 52 درجة مئوية تقع غالبيتها وسط وجنوبي البلاد، بينما سجلت المحافظات الشمالية درجات حرارة تراوحت بين 44 إلى 49 درجة مئوية.

وأعلنت محافظات البصرة وميسان وذي قار عن 50 درجة مئوية، وواسط وبابل 51 درجة مئوية.