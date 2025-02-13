ترامب يأمر الدبلوماسيين الأمريكيين بالتحدّث "بصوت واحد"

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء مرسوما أمرَ فيه أفراد السلك الدبلوماسي بالتحدّث "بصوت واحد" عبر الالتزام بتوجيهات إدارته وذلك تحت طائلة اتّخاذ إجراءات تأديبية بحقّهم بما في ذلك فصلهم، في حلقة جديدة من مسلسل إصلاحاته الشاملة للحكومة الفدرالية.

وقال الرئيس الجمهوري في أمر تنفيذي إنّه "ينبغي على جميع المسؤولين أو العاملين المكلّفين تنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة (...) أن يفعلوا ذلك تحت إشراف وسلطة الرئيس".

وأضاف في المرسوم وعنوانه "صوت واحد للعلاقات الخارجية الأمريكية" أنّ "الفشل في تنفيذ سياسة الرئيس بأمانة يعدّ سببا لاتّخاذ إجراء تأديبي" بحقّ المخالف "بما في ذلك الفصل" من الوظيفة.

ويستهدف الأمر التنفيذي كلّ العاملين في وزارة الخارجية، سواء أكانوا دبلوماسيين أو موظفين مدنيين في هذه الوزارة الضخمة التي تضمّ ما يصل إلى 80 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

ويأتي الأمر التنفيذي في الوقت الذي جمّد فيه ترامب المساعدات الخارجية الأمريكية، مع استثناءات قليلة، وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد" بصورة شبه كاملة.

وبموجب الأمر التنفيذي، كلّف ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو "إصلاح الخدمة الخارجية لضمان التنفيذ الأمين والفعّال للسياسة الخارجية للرئيس".

وبموجب المرسوم ينبغي إجراء عملية "مراجعة أو استبدال للإرشادات أو المبادئ التوجيهية" التي تتعارض مع سياسة الرئيس.

ومن الطبيعي أن ينفّذ الموظفون الحكوميون سياسات رؤسائهم، وبخاصة الدبلوماسيون منهم، لكنّ طرح ذلك في مرسوم يعدّ أمرا غير معتاد.

وفي مرسوم آخر وقّعه مساء الثلاثاء أعطى ترامب "وزارة الكفاءة الحكومية" برئاسة إيلون ماسك حقّ الفيتو ضدّ أيّ توظيف في الخدمة المدنية، مشدّدا على أنّ أيّ توظيف يجب أن يتمّ "بالتشاور" معها.