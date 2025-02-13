ترامب يعلن الاتفاق مع بوتين على بدء محادثات "فوراً" بشأن أوكرانيا

اتّفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء على بدء محادثات "فورا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في اتّصال هاتفي أعاد خلط الأوراق بعد ثلاث سنوات من الحرب وأعلن إثره الملياردير الجمهوري أنه سيلتقي سيّد الكرملين.

وقال ترامب في دردشة مع صحافيين في البيت الأبيض "سيأتي إلى هنا وسأذهب إلى هناك وسنلتقي على الأرجح في السعودية للمرة الأولى"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، متوقّعا "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد".

من جهة أخرى، اعتبر ترامب أنه ليس من "العملي" منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي، في حين يعد ذلك نقطة شائكة رئيسية في النزاع الذي تخوضه في مواجهة روسيا، لافتا إلى أنّ البلد يحتاج "في مرحلة ما" إلى انتخابات جديدة.

ولو لم تكن مفروضة منذ فبراير 2022 الأحكام العرفية التي تحول دون إجراء انتخابات، لكان نظّم الاستحقاق الرئاسي في أوكرانيا في مارس 2024.

وقال ترامب عبر منصّته الاجتماعية تروث سوشال إنّ روسيا والولايات المتحدة ستبدآن المفاوضات بشأن أوكرانيا "فورا"، مشيرا إلى أنه أجرى مكالمة "طويلة ومثمرة جدا" مع نظيره الروسي.

وأضاف "اتفقنا على أننا نريد وقف سقوط ملايين القتلى في الحرب بين روسيا/أوكرانيا"، مستخدما رقما غير مؤكد لعدد قتلى النزاع.

كما أشاد ترامب بالرئيس الروسي في منشوره، قائلا إن بوتين "استخدم حتى شعار حملتي القوي للغاية وهو +الحسّ السليم+".

وبالنسبة الى أول اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي منذ عودته إلى السلطة في 20 يناير، قال ترامب "تحدثنا عن نقاط القوة في بلدينا والفائدة العظيمة التي ستنتج يوما ما من العمل معا".

من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي بأنه يريد إيجاد "حل بعيد المدى" للنزاع في أوكرانيا من خلال "مفاوضات سلام"، وفق ما أعلن الكرملين، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية استمرت ساعة ونصف ساعة.

وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين "ذكر الرئيس بوتين ضرورة معالجة الجذور العميقة للنزاع، واتفق مع ترامب على أنه يمكن إيجاد حل بعيد المدى من خلال مفاوضات سلام".

كما اتّفق الرئيسان على أن يزور كلّ منهما الآخر في بلاده، بحسب ترامب.

وفور الانتهاء من المكالمة، اتصل ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبلاغه بفحوى المكالمة مع بوتين.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال "تحدثت للتو الى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. كان الحديث جيدا جدا. إنه، على غرار الرئيس بوتين، يريد أن يصنع السلام".

وأشار الى أن زيلينسكي سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في ميونيخ الجمعة.

وأعلن زيلينسكي، من جانبه، أنه بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي "فرص التوصل الى سلام" في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على منصة اكس "تحدثنا طويلا عن فرص التوصل الى سلام"، لافتا الى أن الرئيس ترامب شاركه "تفاصيل حديثه مع بوتين".