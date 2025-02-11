المستشار الألماني يحذر الولايات المتحدة من "المسار الخاطئ" في الرسوم الجمركية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن إجراءات مضادة من جانب الاتحاد الأوروبي ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الجلسة الأخيرة للبرلمان الاتحادي (بوندستاج) خلال هذه الفترة التشريعية: "إذا لم تترك لنا الولايات المتحدة أي خيار آخر، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد على ذلك بصورة موحدة"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لديه القوة اللازمة للقيام بذلك باعتباره أكبر سوق في العالم بتعداد سكان يبلغ 450 مليون نسمة، وقال: "لكنني آمل أن ننجو من المسار الخاطئ المتمثل في الرسوم الجمركية والرسوم المضادة. الحروب التجارية دائما ما تنتهي بخسارة الطرفين للرخاء".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة. ووقع ترامب على أمرين تنفيذيين بذلك في البيت الأبيض وقال إن الرسوم الجمركية ستطبق على الواردات من جميع الدول دون استثناء. وحذر الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي من تطبيق تلك الرسوم.